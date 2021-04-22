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لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-22T06:57:32+0000
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.75 دولاراً للبرميل بمقدار 1.43 دولار وبنسبة 2.16% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.72 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 2.65%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي اعلى الاسعار من بين أعضاء المنظمة حيث سجل 65.36 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 64.27 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 64.55 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.07 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.56 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت هذا اليوم ليصل خام برنت 65.02 دولارا، وخام غرب تكساس الأمريكي على 61.05 دولارا .

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