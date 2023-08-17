لليوم الثالث تواليا ..مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تواصل الانخفاض

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي في مزاد العملة اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 192 مليونا و 171 الفا و 293 دولارا منخفضة عن يوم امس الاربعاء التي بلغت 193 مليون دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 158 مليوناً و 91 الفاً و 293 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و80 الفا على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 99 شركة.