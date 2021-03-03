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لليوم الثالث تواليا .. مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-03T09:24:05+0000
لليوم الثالث تواليا .. مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء بنسبة بلغت 4 في المئة لتصل الى 120 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 4.2 في المئة لتصل الى 120 مليوناً و52 الفاً و218 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 125 مليوناً 321 ألفاً و939 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 120 مليوناً و52الفاً 218 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 16 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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