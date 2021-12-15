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لليوم الثالث تواليا .. أسعار النفط تواصل التراجع والنسبة تصل لـ1%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-15T04:49:25+0000
لليوم الثالث تواليا .. أسعار النفط تواصل التراجع والنسبة تصل لـ1%

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء بسبب التوقعات المتزايدة بأن نمو العرض سوف يفوق نمو الطلب العام المقبل ، على الرغم من أن متغير فيروس كورونا Omicron لا يُنظر إليه على أنه يحد من التنقل بشكل حاد مثل المتغيرات السابقة لـ COVID-19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2٪ إلى 69.91 دولاراً للبرميل في الساعة 0413 بتوقيت غرينتش بعد أن خسرت 56 سنتا في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1 بالمئة إلى 72.99 دولاراً للبرميل بعد أن خسرت 69 سنتا يوم الثلاثاء.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة بينما انقلب الفارق الشهري الفوري لخام برنت إلى فترة وجيزة يوم الثلاثاء.

وفي المقابل رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022.

وفي مؤشر هبوطي آخر ، أظهرت بيانات الصناعة أن الولايات المتحدة ولم تنخفض مخزونات الخام الأسبوع الماضي بالقدر الذي كان متوقعا.

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