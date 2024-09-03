لليوم الثالث تواليا .. أسعار الذهب تستقر في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء(3 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 527 الف دينار، وسعر الشراء 523 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 497 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 493 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 ألف دينار 540 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 ألف دينار و510 آلاف.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع: 605 آلاف دينار، وعيار 22 بيع: 555 ألف دينار، وعيار 21 بيع: 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع: 455 ألف دينار.