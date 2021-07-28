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لليوم الثالث توالياً.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-28T09:55:31+0000
لليوم الثالث توالياً.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، الاربعاء، لتصل إلى 174 مليون دولار، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 18.69% لتصل إلى 174 مليوناً، و815 الفا دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 214مليونا و570 الفا، و530 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 163 مليوناً و495 الفا دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 11 مليوناً و320 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و3 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركة صرافة.

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