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لليوم الثالث تواليا.. انخفاض سعر خام البصرة الخفيف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-05T09:45:51+0000
لليوم الثالث تواليا.. انخفاض سعر خام البصرة الخفيف

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، ليصل إلى 71 دولاراً، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 71.24 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.76 دولارات وبنسبة تغيير بلغ 2.41% ، فيما انخفض ايضا خام البصرة الثقيل إلى 67.35 دولاراً للبرميل بنسبة تغيير بلغت 0.27%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 72.54 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.63 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 71.95 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 71.14 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.07 دولاراً، و جيراسول الانغولي 69.92 دولاراً.

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