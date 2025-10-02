لليوم الثالث توالياً.. انخفاض أسعار نفط البصرة

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع استقرار أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 90 سنتاً بما يعادل 1.36%‎‎ ليصل إلى 65.30 دولاراً، كما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط 90 سنتاً بما نسبته 1.36% أيضاً ‎ليصل 66.85 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط العالمي منهية سلسلة خسائر استمرت لثلاثة أيام، ومتعافية من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعاً، وسط توقعات بتشديد العقوبات على صادرات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتاً، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 65.50 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أي ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 61.92 دولاراً للبرميل.