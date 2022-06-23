سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثالث توالياً.. انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-23T08:28:30+0000
لليوم الثالث توالياً.. انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، (23 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 373 الف دينار، وسعر الشراء 369 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء  376 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-06-21 09:29:50
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

انخفاض اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-26 08:42:51
انخفاض اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

ارتفاع للمعدن الأصفر.. الذهب العراقي يسجل 340 الف دينار للمثقال

Date: 2022-02-01 10:25:18
ارتفاع للمعدن الأصفر.. الذهب العراقي يسجل 340 الف دينار للمثقال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-04-10 08:40:46
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-13 09:45:44
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

بورصة شارع النهر في بغداد تسجل انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب

Date: 2022-05-22 09:34:07
بورصة شارع النهر في بغداد تسجل انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-11 09:23:09
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار في اسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2022-01-23 08:39:40
استقرار في اسعار الذهب بالاسواق العراقية