لليوم الثالث توالياً .. انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الجاري، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس السبت 146500 دينار.

وانخفضت ايضا أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، وسعر الشراء 146450 دينارا مقابل 100 دولار.