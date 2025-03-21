لليوم الثالث توالياً .. النفط يرتفع ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ بداية العام

شفق نيوز/ ارتفع سعر النفط لليوم الثالث، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصفاة صينية لأول مرة، في تصعيد ملحوظ للإجراءات الرامية إلى الحد من الإمدادات من إيران.

صعد سعر خام "برنت" فوق 72 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% يوم الخميس، بينما انخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 69 دولاراً.

وعاقبت الولايات المتحدة مصفاة نفط صينية صغيرة ورئيسها التنفيذي، بزعم شرائهما نفطاً إيرانياً، في أول تدخل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نظام التكرير في الدولة الآسيوية.

وكتب محللون في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، بمن فيهم برايان ليسن، في مذكرة أن العقوبات "تمثل تصعيداً واضحاً للمخاطر على تدفقات النفط في المنطقة، على الرغم من أن الخطوات لم تصل إلى حد عرقلة كاملة لتجارة النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين".

وأضافوا: "في حين أن الآثار المادية ضئيلة، نعتقد أنه من المنطقي أن تؤخذ علاوة المخاطرة هنا على محمل الجد".

ويتجه النفط الخام نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يناير، بعد أن عززت البيانات الأميركية التفاؤل بشأن الاستهلاك في أكبر مستهلك للنفط.

مع ذلك، فإن العوامل المعاكسة على الأسعار، بما في ذلك تصاعد الحرب التجارية العالمية، وتوقع زيادة إمدادات "أوبك+" اعتباراً من الشهر المقبل، خففت من وتيرة الصعود.

وتعهد العديد من أعضاء التحالف بتخفيضات إضافية لتعويض تجاوز الحصص. نظرياً، من المفترض أن تُعوِّض تخفيضات دول، منها كازاخستان والعراق وروسيا، خطط استئناف الإنتاج المتوقف حتى نهاية العام المقبل، وفقاً لبيان نُشر على موقع "أوبك" الإلكتروني.