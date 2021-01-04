لليوم الثالث توالياً.. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كوردستان اليوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاثنين، 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد السعر نفسه.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاحد 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وهذا التراجع لليوم الثالث توالياً بعد أن وصل سعر الدينار 144800 لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان أربيل فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا وبلغ سعر البيع 144000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143500 لكل مائة دولار أمريكي