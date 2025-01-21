لليوم الثالث توالياً.. استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" لليوم الثالث توالياً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 577 الف دينار، وسعر الشراء 573 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل سعر بيع عند 547 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 543 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 الف دينار 590 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفا و560 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجلت استقرارا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 657 ألف دينار، وعيار 21 بيع 575 ألف دينار، وعيار 18 بيع 493 ألف دينار.