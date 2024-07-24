لليوم الثالث توالياً.. استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 499 الف دينار، وسعر الشراء 495 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 469 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 465 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 الف دينار و 510 ألاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 الفا و 480 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 580 ألف دينار، وعيار 22 بيع 535 ألف دينار، وعيار 21 بيع 510" الف دينار، وعيار 18 بيع 435الف دينار .