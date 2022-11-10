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لليوم الثالث تواليا.. ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-10T11:11:16+0000
لليوم الثالث تواليا.. ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار للمصارف وشركات التوسط ولليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 158 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 158 مليونا و86 الفا و390 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مرتفعا لليوم الثالث على التوالي.

واضاف مراسلنا ان نسبة 72% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 123 مليونا و836 الفا و390 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 34 مليونا و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 21 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 54 شركة وساطة مالية.

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