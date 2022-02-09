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لليوم الثالث تواليا.. ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-09T09:53:56+0000
لليوم الثالث تواليا.. ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي في الأسواق المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 375 الف دينار، وسعر الشراء 371 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس الثلاثاء 373 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 345 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 341 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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