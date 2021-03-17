لليوم الثالث.. تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، انخفاضا لليوم الثالث تواليا بنسبة بلغت 31 في المئة لتصل الى 32 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية انخفاضا في مبيعاته بنسبة 31.71 بالمئة لتصل الى 32 مليوناً و827 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 48 مليوناً و 67 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 32 مليوناً و 827 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 6 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.