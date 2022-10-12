لليوم الثالث.. تراجع أسعار النفط وسط مخاوف الركود الاقتصادي 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الأربعاء، مع تخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي وتشديد القيود على كوفد -19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 93.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.82 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 53 سنتًا أو 0.59٪.

كما انخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 2٪ في الجلسة السابقة.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي، لكنه حث البنوك المركزية أيضًا على مواصلة معركتها ضد التضخم حتى مع قلق المستثمرين من أن صناع السياسة قد يتسببون في حدوث انكماش اقتصادي حاد من خلال زيادة تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة ومرتفعة للغاية.

وارتفع الدولار على نطاق كبير، بعد أن طلب مسؤول كبير في بنك إنجلترا من مديري صناديق التقاعد إنهاء إعادة موازنة مراكزهم بحلول يوم الجمعة ، حيث من المقرر أن ينهي البنك المركزي البريطاني برنامج شراء السندات.

ويجعل الدولار القوي السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الخطرة الأخرى.

وتتعرض سوق النفط أيضًا لضغوط من خلال تشديد قيود COVID-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وعززت المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك شنغهاي وشنتشن، اختبارات COVID-19 وشددت القيود بعد أن ارتفعت الإصابات إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي ، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، يُعرفون معًا باسم أوبك + ، خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميًا.