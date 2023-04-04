لليوم الثالث.. انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار ولليوم الثالث على التوالي في مزاد اليوم الثلاثاء، بنسبة 14.81% لتصل إلى 184 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 184 مليونا و 370 الفا و 292 دولارا بانخفاض بلغ نسبته 14.81% مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيها 216 مليونا و560 الفا و212 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة خارج البلاد على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 162 مليونا و 370 الفا و 292 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 22 مليونا دولارا على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 26 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 109 شركات.