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لليوم الثالث.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-24T07:24:51+0000
لليوم الثالث.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، الأربعاء، في الأسواق الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 145700 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 ديناراً عراقياً، بينما بلغ سعر الشراء 145000 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء بواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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