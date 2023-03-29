لليوم الثالث .. النفط يرتفع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الخام للجلسة الثالثة، يوم الأربعاء، مع توقف بعض الصادرات من إقليم كوردستان العراق مما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات وتراجع المخاوف من أزمة مصرفية عالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا ، أو 0.20٪ ، إلى 78.30 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:57 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا ، أو 0.48٪ ، إلى 73.69 دولارًا للبرميل.

وصعدت أسعار النفط هذا الأسبوع بعد توقف صادرات قدرها 450 ألف برميل يوميا من إقليم كوردستان شمال العراق، بعد قرار تحكيم أكد أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

كما قدم تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي الدعم، تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 5.9 ملايين برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 550 ألف برميل.