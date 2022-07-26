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لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-26T08:26:38+0000
لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ولليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، (26 تموز 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 355 الف دينار، وسعر الشراء 351 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 315 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 311 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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