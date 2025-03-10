لليوم الثالث... استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والمحلي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 575 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 571 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب، في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 605 آلاف دينار 615 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 575 ألفاً و585 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 24 من الذهب 700 ألف دينار، وعيار 21، بيع 613 ألف دينار، وعيار 18 بيع، 525 ألف دينار.