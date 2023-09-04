لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، استقراراً لليوم الثالث على التوالي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 416 ألف دينار، وسعر الشراء 412 ألف دينار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الأحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 386 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 ألف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 ألفاً و400 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 390 ألف دينار، وسجل عيار 22 سعر بيع بلغ 450 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 430 ألف دينار، وعيار 18 بلغ سعر البيع 370 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات