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لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-02T09:56:18+0000
لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالي، اليوم السبت، (2 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 393 الف دينار، وسعر شراء 389 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 353 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 349 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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