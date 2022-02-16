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لليوم الثالث .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-16T10:13:01+0000
لليوم الثالث .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاده للعملة اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي لتصل الى 216 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 216 مليونا، و508 آلاف، و300 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيها 210 ملايين و 690 الفا و100 دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 150 مليونا و 498 الفا و 300 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 66 مليوناً و 10 آلاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 243 شركة توسط .

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