لليوم الثالث..ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة بشكل طفيف لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 34 سنتا، او ما يعادل 0.47% لتصل الى 72.69 دولاراً.

وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 34 سنتات او ما يعادل 0.45% لتصل الى 75.84 دولاراً.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.