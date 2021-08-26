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لليوم الثالث.. ارتفاع خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-26T07:08:04+0000
لليوم الثالث.. ارتفاع خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر نفط خام البصرة الخفيف لليوم الثالث على التوالي، الخميس، مسجلاً اعلى من 72 دولار أمريكي.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 0.95 دولاراً وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.33% ليصل الى 72.44 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً أيضاً بمقدار 0.88 دولاراً او ما يعادل 1.38% ليصل الى 64.68 دولاراً.

وسجل البصرة الخفيف أعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 71.57 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 65.88 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 70.02 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.95 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.62 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.71 دولاراً، والكويت الكويتي الى 71.67 دولار.

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