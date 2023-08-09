لليوم الثالث.. ارتفاع المبيعات النقدية في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية لليوم الثالث على التوالي في مزاد اليوم الاربعاء، الى 47 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و468 ألفاً و26 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 163 مليوناً و238 الفاً و26 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 47 مليوناً و230 ألفاً على شكل مبيعات نقدية، مرتفعة عن يوم أمس الثلاثاء والبالغة 29 مليوناً و780 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفاً فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 101 شركة.