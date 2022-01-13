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لليوم الثالث.. ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-13T08:20:13+0000
لليوم الثالث.. ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (13 كانون الثاني 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 375 الف دينار، وسعر شراء 371 الفاً، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الاربعاء 374 الف دينار للمثقال الواحد .

وأوضح مراسلنا، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 345 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 341 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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