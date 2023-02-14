"للمسافرين للدول المسموحة".. المركزي العراقي يعلن بيع الدولار بسعره الرسمي

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، بيع الدولار للمسافرين عبر شركات الصرافة بالسعر الرسمي المحدد.

ودعا البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "المواطنين الذين يرومون السفر إلى "الدول المسموح لها التعامل بعملة الدولار الأمريكي" بالتوجه إلى منافذ البيع في المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المجازة لشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد".

ونوه الى أن "بيع الدولار سيتم حسب التعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي"، مشدداً انه "في حال امتناع أي من المصارف أو الشركات عن البيع بالسعر الرسمي يتم الاتصال على الرقمين (07809224663) أو (07853330555) لتقديم الشكوى بحق الجهة التي تمتنع عن ذلك".

وتابع أن "منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية مستمرة بالعمل ببيع الدولار وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي الذي أطلق في وقت سابق حزمة من الإجراءات التي تسهم في استقرار سوق العملة الأجنبية".