للمرة الأولى منذ 2025.. "سومو" العراقية تطلب شراء زيت الغاز

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بأن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" طلبت شراء شحنات من زيت الغاز خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، في أول عملية شراء من نوعها منذ كانون الثاني/يناير 2025.

وأظهرت الوثيقة أن "سومو" تسعى لشراء 127 ألفاً و500 طن (نحو 949 ألفاً و875 برميلاً) من زيت الغاز بنسبة كبريت تبلغ 2500 جزء في المليون، على أن يتم تحميل الشحنة الأولى البالغة 40 ألف طن بحلول الأول من آب/أغسطس.

وبحسب الوثيقة، فإن باب التقديم للمناقصة سيُغلق في 22 تموز/يوليو، على أن تبقى العروض المقدمة سارية لمدة 20 يوماً.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين تجاريين قولهما إن "سومو" كانت قد سعت في كانون الثاني/يناير الماضي إلى بيع كميات من زيت الغاز بنسبة كبريت 1000 جزء في المليون للشحن خلال الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل، عبر ميناء خور الزبير أو ميناء أم قصر.