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للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. البنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-23T13:54:53+0000
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. البنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة

شفق نيوز / توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الاثنين أن ينهي البنك العمل على الأرجح بنظام الفائدة السلبية بحلول أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي تشهد منطقة اليورو ارتفاعًا في معدلات التضخم.

وكتبت لاغارد، في تدوينة نشرت على موقع البنك، "من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من معدلات الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري".

وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك "في وقت مبكر جدا من الربع الثالث" سيمهد الطريق "لرفع معدل الفائدة في اجتماعنا في تموز/يوليو".

وستكون هذه الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخياً.

وتشمل هذه نسبة ناقص 0,5 على الودائع والتي تفرض رسومًا على البنوك لقاء إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي.

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