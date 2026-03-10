للمرة الأولى منذ سنوات .. خام البصرة يتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ عام 2022.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً قدره 17.59 دولاراً بما يعادل 21.29%، ليصل إلى 100.21 دولار للبرميل. كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 17.59 دولاراً أيضاً بنسبة 20.80% ليبلغ 102.16 دولار للبرميل.

فيما سجل خام برنت 92.45 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 88.65 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع تصدير النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات لنقل النفط في العالم، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.