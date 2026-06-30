للمرة الرابعة في 2026.. العراق خارج قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أبريل/نيسان 2026 استمرار غياب العراق عن قائمة أكبر الدول الأجنبية المالكة لسندات الخزانة الأميركية للشهر الرابع من العام الحالي، فيما خفضت السعودية والإمارات حيازاتهما من هذه السندات مقارنة بشهر مارس/ آذار.

وبحسب بيانات، تابعتها وكالة شفق نيوز، تصدرت اليابان قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.209 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ937.5 مليار دولار، ثم الصين بـ651.1 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن المملكة العربية السعودية خفضت حيازاتها إلى 140.1 مليار دولار في أبريل/ نيسان، مقارنة بـ149.6 مليار دولار في مارس/ اذار، بانخفاض بلغ 9.5 مليارات دولار.

كما تراجعت حيازات الإمارات العربية المتحدة إلى 112.5 مليار دولار، مقابل 114.1 مليار دولار في مارس/ اذار، بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية 9.352 تريليونات دولار بنهاية أبريل/ نيسان، مقارنة بـ9.349 تريليونات دولار في مارس/ آذار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

ولم يظهر العراق في قائمة كبار المستثمرين الأجانب، ما يعني أن حيازاته – إن وجدت – تندرج ضمن بند "جميع الآخرين"، أو أنها دون المستوى الذي يؤهله للإدراج بشكل منفصل في التقرير الشهري.