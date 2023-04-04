للمرة الثانية .. لبنان ترفض إدخال شحنتين من "الهيدروليك" العراقي

شفق نيوز/ أعلنت لبنان، يوم الثلاثاء، رفضها إدخال شحنتين من زيت الهيدروليك العراقي للمرة الثانية خلال شهر واحد لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الالزامية.

وقال معهد البحوث الصناعية اللبنانية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم رفض إدخال 8 مواد من مختلف الدول إلى الأراضي اللبنانية بشكل نهائي لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الإلزامية"، ومن بين تلك المواد أوضح البيان، "تم رفض شحنتين من زيت هيدروليك عراقي نسبة الرغوة فيه 290، ونسبة اللزوجة 32.2 - 7440 كغ من مرفأ طرابلس وشحنة اخرى ايضا من نفس الزيت نسبة الرغوة 260 و نسبة اللزوجة 32.9 - 5568 كغ -العراق من مرفأ طرابلس".

ومن ضمن المواد التي تم رفضها وفق البيان، "سائل جلي اردني، وزيت هيدروليك تركي، ومطاحن كهربائية صينية، جهاز تسخين للأغذية صينية ، وعدادات كهربائية صينية ومستلزمات طبية هندية ".

ورفضت لبنان في شهر آذار الماضي شحنة من زيت هيدروليك عراقي نسبة الرغوة 360 ونسبة اللزوجة 31.8 - 11500 كغ من مرفأ طرابلس لعدم مطابقتها للشروط اللبنانية.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 أيلول في العام 2021.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" يحصل عليها العراق من لبنان.