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للمرة الثانية خلال أسبوع..  100 دولار دون 148 ألف دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-22T11:29:39+0000
للمرة الثانية خلال أسبوع..  100 دولار دون 148 ألف دينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن أسعار الدولار سجلت صباح هذا اليوم 148050 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

وكانت البورصة المركزية في بغداد قد سجلت الاثنين الماضي، ذات السعر لصرف الدولار، وذلك للمرة الاولى منذ أشهر طويلة.  

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