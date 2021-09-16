للمرة الاولى.. الموصل تبدأ افق الانفتاح العالمي (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، اول معرض دولي لشركات الإعمار والبناء العراقية والعالمية بمشاركة اكثر من 25 شركة عراقية وايرانية وتركية.

وقال "اركان الطائي"، (رجل اعمال موصلي والقائم على المعرض)، لوكالة شفق نيوزن إن لٌامة هذا المعرض مهم جداً لنينوى من اجل دخول شركات الإعمار والبناء العالمية الى المحافظة، مؤكداً امكانية منح فرص للاستثمار في الموصل جراء هذا المعرض الذي يشهد مشاركة كبيرة رغم تأخره.

من جانبه قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف لوكالة شفق نيوز، إن افق الانفتاح العالمي بدا على الموصل بشكل كبير، موضحاً أن هذا يعد مؤشراً على وجود فرص للاسثتمار تساهم في تخفيف جراح المدينة واخفاء ملامح الحرب.

وشدد العلاف أن على الحكومة المحلية والمركزية توفير كل مايحتاجه المستثمرون من تسهيلات للوصول الى نتائج ايجابية، كاشفاً عن قيام الحكومة المحلية في نينوى بسحب كل رخص الاستثمار التي منححت قبل 2014 من المشاريع التي كان فيها تلكؤ كبير.

وأكد العلاف وهو النائب الثاني للمحافظ، وجود تعاون بين حكومته المحلية مع حكومة بغداد لمنح فرص استثمارية جديدة.

اما مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني، أشار إلى أن مثل هذه المعارض مهمة جداً، مشدداً في حديثه إلى شفق نيوز، ضرورة تواجد الدوائر الحكومية في المعرض لبناء علاقات صلة مع الشركات العملاقة والرصينة والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها في مجال الإعمار والبناء. وأعرب الشهواني عن اسفه، بأن حضور المؤسسات الحكومية كان خجولاً، مشيراً إلى أن هذا الامر سلبي بحقهم كون المعرض فرصة للتعرف على هذه الشركات وخبراتها وماتمتلكه من مؤهلات قد تحتاج اليها في المستقبل خصوصاً وأن الموصل مقبلة على موجة من الإعمار والبناء.

بدوره قال القنصل التركي محمد كوجاك، لوكالة شفق نيوز، اثناء حضوره المعرض، إن حكومة بلاده تقدم الكثير من المساعدات الانسانية والخيرية في مجالي التعليم والصحة، عن طريق المؤسسات والمنظمات التركية، مؤكدة نية بلاده الجدية في اقامة مشاريع عملاقة في العراق عامة والموصل بشكل خاص.

وبين كوجاك أن من بين هذه المشاريع تهيئة معبر فيشخابور الحدودي ومد خطط سكك حديد يربط تركيا ببغداد، مستدركاً بأن هذه المشاريع تحتاج الى توافق حكومي بين العراق وتركيا، مشيراً إلى أن حكومة بلاده مستعدة لهذا الامر وبانتظار التنسيق مع الحكومة العراقية.