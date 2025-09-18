للعام الثاني توالياً.. العراق خارج مؤشر الابتكار العالمي

شفق نيوز- متابعة

لم يدرج العراق ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على تقرير منظمة الاقتصاد الرقمي والريادة، الذي اظهر أن العراق لم يدرج ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 من بين 139 دولة.

ويعتمد الابتكار العالمي، وفق المنظمة، على 7 مؤشرات اساسية للابتكار اولها مؤشر الاستثمار العالمي الإجمالي وثانيا المؤسسات وثالثا رأس المال البشري ورابعا بنية تحتية وخامسا تطور السوق وسادسا تطور الأعمال وسابعا مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.

وجاءت سويسرا على رأس دول العالم في مؤشر الابتكار العالمي بـ 66 نقطة تليها السويد ثانيا 62 نقطة، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثا بـ 61 نقطة، ورابعاً كوريا الجنوبية 60 نقطة، وجاءت سنغافورة خامسا 59.90 نقطة ومن ثم المملكة المتحدة سادسا 59.10 نقطة، وفنلندا سابعاً 57.70 نقطة، وهولندا ثامنا 57 نقطة، والدنمارك تاسعا 56.90 نقطة والصين عاشرا 56. 10 نقطة.

وعربيا جاءت الإمارات اولا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 وفي المرتبة 30 عالميا بـ 44 نقطة، تليها السعودية ثانيا وبالمرتبة 46 عالميا 36 نقطة، تليها قطر ثالثا وبالمرتبة 47 عالميا 34 نقطة، يليها المغرب رابعا عربياً 57 عالميا، يليها البحرين خامسا عربيا و62 عالمياً، يليها الأردن سادسا وبالمرتبة 65 عالميا، يليها عمان سابعا 69 عالميا والكويت ثامنا عربياً 73 عالميا وتونس تاسعا عربياً 73 عالميا ومصر عاشرا عربياً و86 عالميا.

ويعرض مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات الأعلى تصنيفًا حسب فئة الدخل والمنطقة العالمية، بالإضافة إلى تحديد الاقتصادات التي تتفوق في الابتكار مقارنةً بمستوى تطورها.

وكان العراق قد خلا من مؤشر الابتكار العالمي للعام الماضي 2024، والذي ضم حينها وجود 11 دولة عربية ضمن 100 دولة شملتهم القائمة.