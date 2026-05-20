للشهر الرابع توالياً.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن وسط ترقب لتجديد الاتفاق

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن استمرار توقف صادرات النفط الخام العراقية إلى الأردن للشهر الرابع على التوالي، وفق ما أظهرته بيانات شركة تسويق النفط العراقية سومو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن البيانات الصادرة عن سومو بيّنت عدم تصدير العراق أي كميات من النفط الخام إلى الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي، نتيجة انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مع بقاء ملف التصدير بانتظار تجديد الاتفاق بين الجانبين.

وأضاف أن استئناف صادرات النفط مرهون بتجديد الاتفاق الرسمي الذي ينظم آلية التصدير والأسعار التفضيلية المعتمدة، مبيناً أن التوقف الحالي يعود لأسباب إجرائية تتعلق بانتهاء مدة المذكرة السابقة، وليس إلغاءً للاتفاق أو إنهاءً للتعاون النفطي بين بغداد وعمّان.

وأشار المصدر إلى أن الأردن يستورد من العراق كميات تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، في إطار التعاون النفطي المشترك بين البلدين.