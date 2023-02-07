للشهر الرابع توالياً ..العراق يتراجع للمرتبة الثانية في صادراته النفطية للهند

شفق نيوز/ واصلت الهند مشترياتها القياسية من النفط الروسي، مستفيدة من انخفاض أسعاره بفعل العقوبات الغربية، إذ قفزت في شهر يناير/كانون الثاني 2023، إلى 1.27 مليون برميل يوميًا، وفق "فورتيكسا" لتحليلات الشحن.

وكان العراق على مدار السنين الماضية يحتل المرتبة الاولى في صادراته النفطية الى الهند تليه السعودية، الا ان الحظر الذي فرضته أوروبا على النفط الروسي وتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا، دفع الاخير الى توجيه صادراته النفطية الى شرق اسيا وهي الصين والهند أكبر مشتريين للنفط في العالم.

وتكشف البيانات المتعلقة بحجم التفريغ حسب موانئ الوجهة في الهند أن المصافي الخاصة الهندية قادت الزيادة في مشتريات الخام الروسي، وزادت حصتها من واردات الهند من النفط الخام من روسيا من 40٪ خلال يوليو-نوفمبر من العام الماضي ، إلى 48٪ في ديسمبر كانون الاول، وارتفعت أكثر إلى 60٪ في النصف الأول من يناير كانون الثاني.

فيما ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الهند من قبل المصافي الحكومية، في شهر يناير/كانون الثاني 2023، لتسجل 28% من إجمالي الخام المستورد، مقابل 1% فقط قبل بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

واحتل العراق المركز الثاني بنسبة 20%، والسعودية 17%، بينما تحسنت الصادرات الأميركية لتصدر إلى الهند 9% من إجمالي احتياجات الدولة الآسيوية، الشهر الماضي، وتحسنت صادرات الإمارات وبلغت 8%.

وكانت صادرات الدول الخليجية الـ3 والتي تشمل العراق والسعودية والامارات إلى الهند قد تحسنت بنسبة 1% لكل منها، الشهر الماضي، بينما هبطت واردات نيودلهي من الدول الأفريقية من 9% إلى 6%.