للشهر الرابع.. العراق ضمن قائمة أكبر المصدرين للنفط إلى كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة وللشهر الرابع على التوالي بين أكبر الدول المصدرة للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر نيسان من العام 2022.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر نيسان الماضي وبواقع 6.488 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 2.1% عن شهر اذار الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 6.353 ملايين برميل، ومرتفعا بنسبة 2.5% عن نفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت الصادرات فيه 6.328 ملايين برميل".

واضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية للأشهر الاربعة الاولى من كانون الثاني وشباط واذار ونيسان 2022 بلغت 22.503 مليون برميل مرتفعا بنسبة 12.9% عن نفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت هذه الكميات 19.940 مليون برميل".

واشارات الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في نيسان الماضي وبكمية 26.691 مليون برميل، تليها الولايات المتحدة الامريكية وبكمية 11.371مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 10.679 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الإمارات خامسا وبكمية 5.963 مليون برميل".

وتابعت ان "كازخستان جاءت سادسا وبكمية 5.280 ملايين برميل، وجاءت روسيا سابعا وبكمية 4.333 ملايين برميل، وجاءت قطر ثامنا وبكمية 3.419 ملايين برميل، ومن ثم جاءت المكسيك تاسعا وبكمية 2.899 مليوني برميل واخيراً المكسيك عاشرا وبكمية 2.069 مليوني برميل".