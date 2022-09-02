للشهر الخامس على التوالي .. انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمي

شفق نيوز/ انخفض مؤشر الأسعار العالمية لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة للشهر الخامس على التوالي في شهر آب/ أغسطس ، بعيدًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام ، حيث ساهم استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يوم الجمعة إن مؤشر أسعارها ، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً ، بلغ متوسط 138.0 نقطة الشهر الماضي مقابل 140.7 معدلاً لشهر يوليو / تموز.

وكان رقم يوليو قد تم تحديده في السابق عند 140.9.

وانخفض المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس/آذار ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك ، كانت قراءة في شهر آب/أغسطس أعلى بنسبة 7.9٪ عن العام السابق.

وقالت المنظمة إن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب انخفض 1.4 بالمئة على أساس شهري في آب ، مع إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق دبلوماسي ، فضلا عن توقعات حصاد القمح المواتية في أمريكا الشمالية وروسيا مما أثر على الأسعار.

لكن مؤشر أسعار الذرة ارتفع 1.5 بالمئة الشهر الماضي حيث قلل الطقس الحار والجاف توقعات الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفضت مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان واللحوم ، مما يعكس جزئيًا تحسن الإمدادات.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب ، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.774 مليار طن من التوقعات السابقة البالغة 2.792 مليار في أوائل يوليو.

وهذا أقل بنسبة 1.4٪ من الناتج المقدر لعام 2021.

وقالت الفاو إن الخفض في توقعاتها لإنتاج الحبوب في عام 2022 يرجع إلى تراجع توقعات الطقس في نصف الكرة الشمالي ، حيث شهدت غلة الاتحاد الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 16٪ عن متوسطها لخمس سنوات.

ومن المتوقع أن يتجاوز الاستخدام العالمي للحبوب في 2022/203 الإنتاج عند 2.792 مليون طن ، مما يؤدي إلى انخفاض متوقع بنسبة 2.1٪ في المخزونات العالمية مقارنة بـ 2021/202 إلى 845 مليون طن.

وقالت الفاو إن ذلك سيمثل نسبة مخزون إلى استخدام تبلغ 29.5٪ ، انخفاضًا من 30.9٪ في 2021/202 ، لكنها ما تزال مرتفعة نسبيًا من الناحية التاريخية.