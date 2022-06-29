للشهر الخامس.. العراق رابع أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الاربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة للشهر الخامس على التوالي كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر أيار 2022.

وأظهرت إحصائية للإدارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر آيار الماضي وبواقع 6.937 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 6.9% عن شهر نيسان الماضي التي بلغت الصادرات فيه 6.488 ملايين برميل، مرتفعا بنسبة 44% عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت الصادرات فيه 4.188 ملايين برميل.

وأضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية للأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 2022 من كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وايار بلغ 29.439 مليون برميل، مرتفعاً بنسبة 18.9% عن نفس الفترة من العام 2021 الذي بلغت هذه الكميات 24.758 مليون برميل.

وجاءت السعودية، وفق الجدول، بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في ايار الماضي وبكمية 29.027 مليون برميل، تليها الولايات المتحدة الامريكية وبكمية 9.895 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 8.629 ملايين برميل، ومن ثم جاءت قطر خامسا وبكمية 5.041 ملايين برميل.

كما جاءت الإمارات سادسا وبكمية 4.898 ملايين برميل، واستراليا سابعا وبكمية 3.929 ملايين برميل، وكازاخستان ثامنا وبكمية 3.179 ملايين برميل، ومن ثم المكسيك تاسعا وبكمية 2.461 مليون برميل، واخيرا المملكة المتحدة عاشرا وبكمية 1.989 مليون برميل.