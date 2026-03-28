للشهر الثاني على التوالي.. سومو توقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن العراق لم يواصل تصدير النفط الخام إلى الأردن للشهر الثاني على التوالي وهو ما أشارت اليه شركة تسويق النفط (سومو).

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن البيانات التي نشرتها سومو بينت ان العراق لم يصدر اي كمية من النفط إلى الأردن خلال الشهرين الماضيين نتيجة انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مع بقاء الملف بانتظار التجديد بين الجانبين.

وأضاف أن استئناف التصدير مرهون بتجديد الاتفاق الرسمي الذي ينظم آلية التصدير والأسعار التفضيلية المعتمدة، مبيناً أن التوقف الحالي يأتي لأسباب إجرائية تتعلق بانتهاء مدة المذكرة السابقة، وليس إلغاءً للاتفاق أو إنهاءً للتعاون النفطي.

ويستورد الأردن من العراق كميات تتراوح بين 10 إلى 15 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، ضمن إطار التعاون النفطي بين البلدين.