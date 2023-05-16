للشهر الثاني..العراق يُخفّض حيازته من السندات الامريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت للشهر الثاني تواليا لتصل الى 39 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اذار من العام 2023 انخفضت بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل الى 39.3 مليار دولار بعد ان كانت 40.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان " هذه السندات ارتفعت بنسبة 50% عن نفس الشهر من العام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 26.2 مليار دولار".

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 116.2 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 61.5 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 39.3 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسا بواقع 7.061 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.890 مليارات دولار".

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1087.7 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 869.3 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 714 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 336.5 مليار دولار".