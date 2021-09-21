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للشهر الثاني.. العراق يشتري الأرز الأبيض التايلاندي بكمية 44 الف طن متري

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-21T08:24:44+0000
للشهر الثاني.. العراق يشتري الأرز الأبيض التايلاندي بكمية 44 الف طن متري

شفق نيوز/ اشترى العراق للشهر الثاني توالياً الرز الابيض التايلندي بكمية 44 ألف طن متري ليضيفه ضمن مفردات السلة الغذائية.

وقالت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس، ان "شركة العويس التي عينتها الحكومة قامت باستيراد 44 ألف طن متري من الرز الابيض التايلندي 100% من الدرجة الثانية (B)"، مبينة ان "هذه الكمية تعتبر الثانية بعد أعقاب شراء 40 ألف طن من الأرز الأبيض التايلندي في شهر آب الماضي".

واضافت انه "من المتوقع أن يبدأ التحميل هذه الكمية من الأرز في 28 ايلول المقبل".

واشارت الى ان "عملية الشراء تمثل تغيراً حاداً بعد 7 سنوات من المقاطعة من قبل العراق، حيث اشترى العراق الأرز من الأمريكتين بشكل شبه حصري"، مشيرة الى ان "أحد الأسباب الرئيسية لـ "المقاطعة" في السنوات الأخيرة هو أسعار تايلاند غير التنافسية".

ونقلت وزارة التجارة العراقية مسؤولية شراء الأرز إلى شركة العويس احدى شركات القطاع الخاص في حزيران / يونيو، ومنذ ذلك الحين ، اشترت الشركة أكثر من 250 ألف طن متري من الأرز لخطة توزيع الأرز في العراق، بما في ذلك ما مجموعه 84 ألف طن متري من تايلاند.

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