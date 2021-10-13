للشهر الثاني العراق يتراجع للمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء، أن العراقيين جاءوا في المرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 25.8٪ في أيلول الماضي 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل الى 6 الاف و630 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 2.995 من مبيعات المنازل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 1.358 منزلًا، ثم انقرة بواقع 408 منازل".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية ايلول 37 ألفا و479 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 43.2%".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال ايلول وبعدد 1.323 منزلا"، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 990 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 504 منازل، والمانيا رابعا 298 منزلا والكويت خامسا بـ 281".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.