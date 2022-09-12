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للشهر الثاني.. العراق أكثر الدول استيراداً من الأردن  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-12T06:04:09+0000
للشهر الثاني.. العراق أكثر الدول استيراداً من الأردن  

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمّان، اليوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى للشهر الثاني على التوالي بأكثر الدول استيرادا من الأردن خلال 8 أشهر من العام الحالي 2022.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، تم تصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 584 مليون دينار، مقابل 477 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي". 

واضافت ان "الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال 8 أشهر الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 138 مليون دينار اردني، ومصر 84 مليون دينار، فالسعودية 72 مليون دينار، والإمارات 52 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 28 مليون دينار".

ويساوي الدينار الأردني نحو 70 دولاراً امريكياً.

واشارت الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 247 مليون دينار أردني، والصناعية 157 مليون دينار، والزراعية 109 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 48 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت غرفة تجارة عمّان، أنها "تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، والبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".

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