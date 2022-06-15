للشهر الثاني .. العراق في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة للشهر الثاني على التوالي بعد هيمنة روسية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر آيار الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 235.7٪ في آيار 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 5 الاف و962 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع الفين و451 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 885 منزلًا، ثم مرسين بواقع 254 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 26 الفا و753 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 70% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال آيار وبعدد 1275 منزلاً"، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 736 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 617 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 247 منزلا، و أوكرانيا خامسا وبعدد 241 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .